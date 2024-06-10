Все красные линии Путина, которые так успешно сдерживают Запад от предоставления более масштабной помощи Украине, в конце концов оказываются просто блефом.

Война в Украине едва ли не ежедневно приносит новые унижения имперской гордости России. Уничтожение новейшего истребителя СУ-57 и удары по территории РФ американским оружием - самые свежие примеры этого, пишет британская The Telegraph.

Автор публикации отмечает, что Кремль любит размахивать "красными линиями", пересечение которых якобы повлечет за собой страшные последствия. Одной из таких линий, в частности, было использование американского оружия для ударов по территории России.

Недавно Украина нарушила эту красную линию. И за этим не последовало никакого внятного наказания, кроме сомнительных заявлений Дмитрия Медведева в Телеграмме. Более того, благодаря этим ударам Украина получила значительное тактическое преимущество в обороне приграничных территорий.

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Удар беспилотника по аэродрому Ахтубинск Астраханской области, в результате которого был уничтожен истребитель пятого поколения СУ-57, стал еще одним унижением для России. И дело даже не в том, что Россия не способна защитить свои объекты в глубоком тылу.

"СУ-57 является самой высокотехнологичной из новых разработок России, в рамках громкой модернизации их вооруженных сил после окончания холодной войны. (...) Это очередное унижение для Путина после срыва наступления на Харьков. Позволив нарушить эту "красную линию" без какой-либо эскалации или возмездия, Путин продемонстрировал свою слабость", - пишет The Telegraph.

Уничтожение СУ-57: что известно

Как писал УНИАН, утром 9 июня в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что впервые был поражен самый современный истребитель РФ Су-57. Позже в ГУР сообщили, что поврежденных Су-57 может быть два.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, россияне использовали эти самолеты для запуска ракет по Украине, но никогда не заводили их в украинское воздушное пространство, боясь сбития.

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