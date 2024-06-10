Реакция в Кремле на поражение Су-57 очень горячая.

Российский диктатор Владимир Путин бесится из-за поражения новейшего российского самолета Су-57.

"Мы можем констатировать сам факт поражения. Относительно самой операции - ни подтвердить, ни опровергнуть. Но, да, отличные новости. Путин действительно бесится. И реакция в Кремле действительно очень горячая и ощутимая, потому что Су-57 они пытались тщательно прятать и оберегать", - сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире информационного марафона.

Он уточнил, что Су-57 не залетали непосредственно в воздушное пространство Украины, потому что россияне боялись, что эти самолеты могут быть сбитыми.

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"В конце концов, известно, что Россия завышала характеристики этого самолета с целью продажи и присутствия на международном рынке вооружений", - отметил Юсов.

В то же время, Россия применяла эти самолеты для нанесения ракетных ударов по украинским гражданским объектам.

"Действительно, есть информация о возможном поражении двух Су-57, и также о погибших и раненых оккупантах, которые были на этот момент в аэропорту", - добавил Юсов.

Представитель ГУР добавил, что вполне справедливо, что российские военные объекты, и собственно самолеты, которые участвуют в геноцидной войне и в нанесении ударов по мирным городам Украины, испытывают поражения на территории РФ.

"Есть уже публичная информация из вражеского информационного поля. Враг сам подтверждает поражение одной единицы. Есть обнародованные спутниковые снимки, которые четко показывают поражение одного воздушного судна. Соответственно, когда будет объективное подтверждение, мы будем говорить два. Сейчас есть информация о поражении двух Су-57. Относительно объективного подтверждения надо еще подождать", - сказал Юсов.

Он уточнил, что речь идет видимо о поражении.

"Но, мы понимаем, это сложный технологический процесс, и только диагностика повреждений займет у врага немалое время, и восстановление, соответственно, так же. А если говорить о том, что это, по большому счету, штучный товар, Су-57 для путинской армии, то минус любой единицы - это серьезный удар по возможностям врага", - отметил Юсов.

Представитель ГУР отметил, что в России есть до десятка единиц Су-57.

Уничтожение Су-57 - главные новости

Самолет Су-57 был поражен на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области России.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что в войне против Украины российские захватчики применяли считанные разы самолеты Су-57. Этот самолет был замечен на достаточно серьезном удалении от линии соприкосновения, и видели несколько раз, когда он применял свои управляемые авиационные ракеты.

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