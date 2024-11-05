По словам воина-адвоката, Украине очень важно получить технологическое преимущество над врагом.

Главная проблема украинской армии заключается в том, что она до сих пор не получила ни технологического, ни организационного преимущества над врагом - речь идет как о воздухе, так и о земле, однако на море в определенной степени это преимущество присутствует. Об этом заявила адвокат, а теперь аэроразведчица 92 отдельной штурмовой бригады Евгения Закревская в интервью hromadske, отвечая на вопрос о том, согласна ли она с оценками, что в Украине фронт фактически посыпался.

"Численного преимущества у нас быть не может - ни в людях, ни в средствах, ни в БК (пока что). Поэтому крайне важно получить технологическое преимущество и суметь его использовать для победы. А тем временем все равно нужно сдерживать противника на всей линии фронта. И чем дольше у нас отсутствует преимущество, тем дороже такое сдерживание в людях", - отметила она.

По ее словам, помощь союзников самостоятельно не может превращаться в преимущество, но она может потенциально создать паритет.

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"Создание технологического и организационного преимущества - приоритетная задача командования. Это не просто высокотехнологичное решение или продукт - "супердрон" или "волшебный БК". Это решение и технология, которые имплементированы на поле боя и дают возможность безопасно подойти ближе / ударить дальше / попасть точнее / поразить больше", - объяснила военная.

Закревская отметила, что такие решения существуют, однако в основном они оторваны от реалий войны, а какой-то действительно хорошей идее не хватает качественной инженерной или пространственной реализации.

"Или наоборот - надо переломить привычку / лень / предубеждения военных, чтобы действительно стоящее решение заработало и распространилось. Надо максимально приблизить команды изобретателей, инженеров, айтишников к реалиям войны. К военным, к конкретным подразделениям, которые их изобретения используют. А военным дать доступ к изобретениям еще на этапе их создания. На этапе постановки технического задания. Сократить вдвое, втрое цепь R&D", - считает аэроразведчица.

По мнению военной, идеи и стартапы должны создаваться непосредственно в боевых подразделениях. Она продолжила:

"Что сами подразделения в симбиозе с инженерами-изобретателями и должны быть такими инкубаторами / стартапами. Именно они должны получать напрямую финансирование на проведение разработки, тестирования, производства и выдавать готовые оттестированные реализованные на поле боя продукты / решения / средства эвакуации или систему минирования. А лучшие из них должны масштабироваться на все войско".

Закревская добавила, что сейчас такие подобные проекты уже происходят, а именно там, где командиры имеют "знакомых производителей, доступ к волонтерским деньгам, компетенцию и ресурсы на тестирование и внедрение нового". В то же время адвокат считает, что это должно происходить системно и за счет госбюджета.

Война в Украине - последние новости

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что украинские военные впервые сражались с войсками КНДР после того, как Северная Корея направила свои силы на помощь РФ. По его словам, в ближайшее время Киев ожидает, что Москва привлечет еще больше северокорейских войск на фронте.

Также стало известно, что с начала 2024 года украинские военные уничтожили и подбили 3 179 танков российской армии. По данным Минобороны Украины, такие потери могут стоить бюджету РФ не менее 9 млрд долларов США.

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