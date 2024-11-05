Умеров: На фронте произошли первые столкновения ВСУ с войсками КНДР

Министр обороны Украины Рустем Умеров во вторник подтвердил, что украинские военные впервые сражались с северокорейскими войсками после того, как Пхеньян направил свои силы на помощь России.
Соответствующее заявление министр сделал в интервью южнокорейским СМИ, передает Politico. По словам Умерова, произошли "маломасштабные столкновения" между силами Киева и северокорейскими солдатами. Больше деталей он не предоставил.
Руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил в понедельник, что северокорейские военные "уже попали под огонь" в Курской области России.
На вопрос, означает ли участие Северной Кореи официальное присоединение к войне, Умеров ответил: "Да, я так думаю. Это были столкновения. Мы ожидаем, что в ближайшие недели будет больше привлечений (сил КНДР на фронте - УНИАН)", - добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу призвал союзников Киева отменить запрет на ракетные удары большой дальности по территории России, чтобы Украина могла ударить по войскам Северной Кореи.
"Все только и ждут, когда северокорейские военные начнут атаковать украинцев", - заявил Зеленский.
Северная Корея - новости об участии в войне против Украины
Вчера вечером президент Владимир Зеленский сообщил о прибытии в Курскую область 11 тысяч северокорейских военнослужащих.
В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки считают, что Москва направила в этот регион 10 тысяч северокорейцев.
Ранее WSJ писало, что развертывание войск КНДР в России является неприемлемым для Китая. Это ставит Пекин перед дилеммой, проверяя пределы его способности влиять на соседей.
По данным ЦПД, северокорейские войска уже вступили в бой с Вооруженными силами Украины на Курском направлении. Известно, что силы КНДР уже попали под обстрел.