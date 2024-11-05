Умеров: На фронте произошли первые столкновения ВСУ с войсками КНДР

В ближайшие недели Киев ожидает, что Москва привлечет еще больше северокорейских войск на линии соприкосновения, добавляет министр обороны Украины.

Министр обороны Украины Рустем Умеров во вторник подтвердил, что украинские военные впервые сражались с северокорейскими войсками после того, как Пхеньян направил свои силы на помощь России.

Соответствующее заявление министр сделал в интервью южнокорейским СМИ, передает Politico. По словам Умерова, произошли "маломасштабные столкновения" между силами Киева и северокорейскими солдатами. Больше деталей он не предоставил.

Руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил в понедельник, что северокорейские военные "уже попали под огонь" в Курской области России.

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На вопрос, означает ли участие Северной Кореи официальное присоединение к войне, Умеров ответил: "Да, я так думаю. Это были столкновения. Мы ожидаем, что в ближайшие недели будет больше привлечений (сил КНДР на фронте - УНИАН)", - добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу призвал союзников Киева отменить запрет на ракетные удары большой дальности по территории России, чтобы Украина могла ударить по войскам Северной Кореи.

"Все только и ждут, когда северокорейские военные начнут атаковать украинцев", - заявил Зеленский.

Северная Корея - новости об участии в войне против Украины

Вчера вечером президент Владимир Зеленский сообщил о прибытии в Курскую область 11 тысяч северокорейских военнослужащих.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки считают, что Москва направила в этот регион 10 тысяч северокорейцев.

Ранее WSJ писало, что развертывание войск КНДР в России является неприемлемым для Китая. Это ставит Пекин перед дилеммой, проверяя пределы его способности влиять на соседей.

По данным ЦПД, северокорейские войска уже вступили в бой с Вооруженными силами Украины на Курском направлении. Известно, что силы КНДР уже попали под обстрел.

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