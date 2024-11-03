Одним из факторов является психологическое и физическое истощение украинских военнослужащих.

Российские оккупанты сейчас продвигаются на фронте, понемногу захватывая все новые территории и заставляя украинские Силы обороны отступать. При этом, как отметил военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев в эфире Украинского Радио, причина отступления ВСУ является комплексной, и имеет три главные составляющие.

Так, первой проблемой он называет серьезное преимущество России в живой силе и в материально-технических средствах.

"К тому же враг абсолютно не учитывает ежедневные немалые потери среди личного состава, бронетехники и вооружения. Он готов буквально трупами своих солдат устилать путь к получению желанных квадратных километров украинской территории", - отмечает эксперт.

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Второй фактор - это психологическое и физическое истощение украинских военнослужащих. Селезнев объясняет, что отсутствие плановых ротаций для отдыха и восстановления сказывается, ведь некоторые из бригад уже более года находятся на передовой.

Третьей причиной отступления ВСУ на фронте эксперт называет фактор ошибочных командирских решений. Он объясняет, что прежде чем менять стратегию на поле боя, нужно проанализировать прошлые проблемы, чтобы в дальнейшем их не возникало, как например, в странах НАТО стандартным является послеоперационный разбор, когда исследуются все положительные и отрицательные составляющие боевых процессов.

"К большому сожалению, традицией в украинской армии не стало исследование этих историй, и многие известные украинские военные эксперты это постоянно подчеркивают. Проблемы есть. Украинская армия так же развивается и трансформируется в армию современного типа, и на этом пути мы не избегаем ошибок, в частности на уровне определенных командиров", - отмечает он.

Война в Украине - новости

По данным портала DeepState, российские захватчики оккупировали два населенных пункта в Донецкой области - Кураховку и Шахтерское. Кроме того, враг продвинулся возле Максимильяновки, Вербового, Новоселидовки, в Волченке и Максимовке.

Как писало издание NYT, основная проблема Украины сейчас - в количестве солдат, поскольку, по мнению американских военных и разведчиков, людей хватит только на 6, максимум 12 месяцев войны.

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