Он отмечает, что бои в городе являются невыгодными и соотношение потерь в них обычно составляет один к одному.

Силам обороны наверняка придется оставить Селидово, и вопрос заключается лишь в том, когда это произойдет, ведь важно не затягивать момент, и учесть опыт Угледара. Такое мнение высказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо", отметив, что бои в городе невыгодны и приводят к очень большим потерям.

"Преимущество противника заключается в том, что нам придется оставить Селидово. Вопрос в том, в какой момент это сделать, поскольку бои в городе являются невыгодными. Соотношение потерь обычно составляет один к одному, что является для нас неприемлемым", - отметил он.

Згурец отметил, что сейчас в Селидово существует только одна линия снабжения, которая работает под огнем, и нужно осознавать риски фланговых атак на нее.

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"Считаю, что военные должны оценить риски и учесть опыт Угледара, чтобы не принимать решения в последний момент под давлением артиллерии противника", - подчеркнул Згурец.

Ситуация на Покровском направлении - что известно

Генерал-лейтенант Игорь Романенко также отмечал, что ситуация в Селидово переросла в стадию критической и скорее всего, Силам обороны придется оставлять позиции в городе, чтобы сохранить жизнь украинских защитников.

Он отметил, что россияне сосредоточились на южном фланге от Покровска - это Угледар, Курахово и затем на Покровск.

Ранее Тем временем офицер 59 отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий сообщил, что у россиян мог появиться план на случай взятия Курахово. По словам военного, дальше россияне могут начать двигаться в сторону Запорожья, "чтобы на будущих переговорах иметь больше иметь козырей".

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