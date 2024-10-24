Город обороняет 15-я бригада Нацгвардии "Кара-Даг".

Силы обороны пытаются выбить оккупантов из окрестностей города Селидово, куда россияне постоянно просачиваются. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

По его словам, до недавнего времени оккупанты прилагали усилия преимущественно для продвижения на флангах, избегая городских боев. Но в последние несколько дней они начали активные штурмы города на северо-восточных и восточных окраинах.

"Враг пытается говорить о контроле над районами города. Но наши подразделения проводят работу, чтобы контролировать и уничтожать пехоту, которая пытается просачиваться в окрестности и заходить в город, в частности из района населенного пункта Михайловка. А также не позволять противнику закрепляться, устанавливать наблюдательные и огневые позиции", - рассказал Музычук.

Видео дня

За прошедшие сутки россияне совершили 19 штурмов города Селидово, потеряв 118 солдат (52 - убитыми, остальные - ранеными). А за день до того российские потери здесь достигли 307 человек.

Одновременно с этим россияне активно уничтожают город из артиллерии и авиации.

"Враг постоянно пытается просачиваться и закрепляться в зданиях частного сектора на окраинах. Пехоту врага удается обнаружить и нанести огневое поражение средствами артиллерии и FPV-дронами. Также бойцы Нацгвардии проводят штурмовые действия, уничтожая врага во время огневого контакта в стрелковых боях. Северо-восточные окраины наиболее сейчас подвергаются активным действиям групп пехоты в городе", - заявил Музычук.

Бои за Селидово: последние новости

Как писал УНИАН, накануне военные аналитики заявили, что россиянам удалось зайти в Селидово после нескольких недель тяжелых боев. Немецкий аналитик Юлиан Рёпке писал, что россияне пытаются развешивать в городе свои флаги. Эту информацию подтверждают и в украинском проекте DeepState.

Сегодня в сети появились видео уличных боев в городе. На них видно, что столкновения происходят у высотной застройки, которая есть только в центре города и которой нет на восточных окраинах.

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