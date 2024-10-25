Офицер о Кураховском направлении: Ситуация тяжелая, у Путина может быть 'бредовая' идея

Украинские военные хорошо знают местность на Кураховском направлении, поэтому минимизируют риски окружения, отметил военный.

Ситуация на Кураховском направлении тяжелая. Вероятно, у российского правителя Владимира Путина возникла идея начать наступление на один из крупных городов Украины.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий. По его словам, украинские военные хорошо знают местность на Кураховском направлении, поэтому минимизируют риски окружения.

"Именно на этом направлении мы понимаем из планов врага, что у них есть желание продвигаться в сторону Запорожья на подкрепление той группировки, которая с той стороны воюет. Возможно, это я говорю свое мнение, у Путина появилась бредовая идея начать какие-то наступательно-штурмовые действия в направлении Запорожья, чтобы на будущих переговорах иметь больше иметь козырей", - сказал Цехоцкий.

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Кроме того, офицер отметил, что на Покровском направлении россияне выбились из графика. Впрочем, ситуация там, в частности в Селидово, также напряженная.

Российско-украинская война: важные новости

Накануне аналитик Bild Юлиан Рьопке сообщил, что оккупантам удалось зайти в город Селидово Донецкой области. Отмечается, что в начале недели захватчикам удалось захватить шахту и, возможно, зайти в частный сектор на востоке Селидово.

Продвижение оккупантов в городе подтверждают и аналитики DeepState. Они отмечают также продвижение захватчиков в трех других населенных пунктах Донецкой области - Константиновке, Измайловке и возле Богоявленки.

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