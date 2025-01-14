Россия будет иметь военный успех, но не стратегический, считает Раджан Менон.

Несмотря на военные успехи России в 2024 году, ее правитель Владимир Путин не достигнет стратегической цели, которую он ставил в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, пишет в авторской статье на страницах Foreign Policy старший научный сотрудник Defense Priorities и Колумбийского университета Раджан Менон.

По его мнению, с самого начала полномасштабное вторжение России в Украину имело две цели. Во-первых, присоединить как можно больше территории Украины, во-вторых - более масштабной целью было "использовать эти достижения, чтобы поглотить Украину в сферу влияния России и изменить европейский баланс сил".

Однако, несмотря на успехи российской армии в 2024 году, отмечает Менон, нет сценария, по которому Путин достиг бы хотя бы одной цели. Эксперт признает, что "Россия, вероятно, отберет по меньшей мере одну пятую территории Украины и, возможно, оставит ее навсегда", однако "то, что останется от Украины, не будет связано с Россией". Таким образом, делает он вывод, Путин будет иметь военный успех, но не стратегический.

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Автор статьи утверждает, что украинцы больше не воспринимают свою безопасность как привязанную к России. Любое соглашение о прекращении войны, если оно будет заключено, будет предусматривать положение о запрете вступления Украины в НАТО по настоянию России, отмечает аналитик, впрочем, "связи Украины с Европой по безопасности будут продолжать укрепляться".

"Европейские государства уже поставляют Украине оружие, обучают ее войска и инвестируют в ее оборонную промышленность. Их роль будет продолжать расширяться, а Украина, которая сейчас имеет самую опытную, проверенную в боях армию в Европе, в долгосрочной перспективе будет находиться в военном плане с европейскими странами, даже без формального альянса", - подчеркнул Менон.

Все это, по его словам, указывает на то, что независимо от исхода войны, "Путину не удастся достичь своей главной цели - удержать Украину в зоне влияния России".

В то же время он анализирует и последствия вторжения для России, называя ее потери в военной технике "ошеломляющими". Говорит, чтобы заменить тысячи уничтоженных Украиной танков, артиллерии, БТРов и БМП, ей понадобится много лет.

При этом, подчеркивает Менон, Россия понесла большие потери "в войне против противника, который намного слабее и который, тем не менее, продолжает воевать, когда приближается трехлетие войны, несмотря на прогнозы военных экспертов".

Итак, неожиданностью является не то, что Украина борется на поле боя, а то, что российская армия показала себя настолько плохо, считает эксперт.

"Однако, даже если Россия может достичь военной победы над Украиной благодаря территории, которую она, вероятно, получит, война Путина не смогла бы обеспечить преобладающее влияние в Украине и сильную долгосрочную позицию в Европе, что оставит Россию в худшем положении в долгосрочной перспективе как внутренне, так и внешне", - заключает Менон.

Военные успехи российской армии в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Россия оккупировала Зеленое и продвинулась в Торецке, Песчаном, Ясеновом, Новом Комаре, возле Воздвиженки, Удачного, Успеновки, Новоелизаветовки, Славянки, Нескучного и Андреевки.

Между тем есть угроза наступления россиян на Днепропетровщину, считает военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. Он отметил, что нужно осознать, что административные границы между Донецкой и Днепропетровской областью точно не остановят врага от продвижения вглубь Украины.

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