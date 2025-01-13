Россиян остановит только сила оружия и эффективные фортификации, потому неуместно ждать прекращения боевых действий в 2025 году, считает аналитик.

Россияне не остановятся на границе Донецкой области и могут начать наступление на Днепропетровскую область. Об этом сказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Новости Live".

Он подчеркнул, что нужно осознать, что административные границы между Донецкой и Днепропетровской областью точно не остановят врага от продвижения вглубь Украины.

"Очевидно, что путинская армия будет продвигаться вперед до того момента, пока украинская армия силой оружия не остановит оккупацию. Не надо питать иллюзий. Потому что хоть Путин и декларирует свои попытки взять под контроль не менее 4 "новоприсоединившихся регионов" - так называется в конституции РФ наша Херсонская, Запорожская, Луганская и Донецкая области, но боевые действия проходят уже на территории Харьковской области и частично под контролем РФ находится Николаевская область - Кинбурнская коса. Враг будет сунуть вперед и его едва ли остановят админграницы", - подчеркнул Селезнев.

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По его словам, единственный аргумент против врага - это сила и эффективные инженерные фортификации, которые будут сдерживать вражеское нашествие.

Он отметил, что враг уже начал забрасывать Днепропетровскую область КАБами против которых мы до сих пор не имеем рациональных решений. При этом подчеркнул, что для надежной защиты нашего воздушного пространства нужно минимум 130 самолетов типа F-16 или их аналогов, а мы имеем гораздо меньше. Аналитик добавил:

"Плюс в Украину не поступили системы ПВО, которые партнеры обещали предоставить нашей стране на саммите НАТО в Вашингтоне, поэтому на сегодня наша система ПВО не способна эффективно защитить все воздушное пространство".

Селезнев скептически относится к возможности прекращения боевых действий в Украине в 2025 году.

"У Путина есть деньги на проведение боевых активных действий в течение всего 2025 года. Украина имеет материально-технической запасы военного направления как минимум на первую половину 2025 года. При таких условиях надеяться, что война в ближайшее время утихнет или перейдет в фазу замороженного конфликта не стоит", - подчеркнул он.

Война в Украине - наступление РФ на Днепропетровскую область

Как сообщал УНИАН, российские войска продвигаются в Днепропетровскую область, обходя Донецкую область, где их могут ожидать тяжелые городские бои.

Издание Financial Times напоминает, что Украина с летаготовится к битве за Покровск, ключевом логистическом и транспортном узле для остальных контролируемых Украиной частей Донецкой области, но российские войска, которые продвигаются с юга, сейчас направляются на запад от Покровска и находятся чуть менее чем в 7 км от выезда на шоссе, ведущее в Днепропетровскую область.

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