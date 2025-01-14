У Путина заканчиваются люди для 'мясорубки', солдаты КНДР не спасают ситуацию, - британский полковник

Публикация фотографий северокорейских военнопленных в Украине ставит под сомнение эффективность поддержки Ким Чен Ыном российского режима.

У Путина заканчиваются человеческие ресурсы, чтобы продолжать военную кампанию в Украине, а участие Северной Кореи, похоже, не меняет ситуацию. Корейские войска используются как "пушечное мясо", миноискатели и даже приманки для дронов, но это не приносит существенного результата, пишет бывший офицер британской армии, командующий Royal Irish во время вторжения в Ирак в 2003 году Тим Коллинз в колонке для The Telegraph.

Публикация фотографий северокорейских военнопленных в Украине ставит под сомнение эффективность поддержки Ким Чен Ыном российского режима. Как и Сталин в свое время, Ким не проявляет сочувствия к тем, кто попал в плен. Семьи этих военных, вероятно, сейчас испытывают страх и неопределенность.

Прибытие северокорейских подкреплений совпало с критическим моментом для Путина, чьи войска понесли большие потери. Поиски иностранных добровольцев в Латинской Америке и Азии остановились, а потери заключенных, которых использовали для пополнения армии, стали слишком значительными. Путин стремится использовать эти новые человеческие ресурсы для усиления своих позиций перед возможным перемирием, которое, по прогнозам, будет достигнуто при посредничестве Трампа.

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Для Кима отправка военных за границу имеет свои выгоды. Это обеспечивает его солдатам боевой опыт, экономит ресурсы (поскольку их не нужно кормить дома) и приносит финансовую выгоду. В то же время, Ким получает военную помощь от России и демонстрирует Китаю, что у него есть альтернативные союзники.

Однако недостатки для Кима также очевидны. Солдаты, которые видят мир за пределами Северной Кореи, могут вернуться домой с опасными идеями. Как и Сталин, Ким может сомневаться в их лояльности после возвращения, а их действия будут строго контролироваться.

Реальная польза от северокорейских войск для России сомнительна. Они не впечатляют российских командиров, а их роль, похоже, сводится к выполнению наиболее опасных задач. Несмотря на страх перед репрессиями дома, беглецов среди них немного.

Приведет ли посредничество Трампа к длительному миру, остается под вопросом. Украина и ее союзники, вероятно, используют паузу в войне для усиления своих позиций. Путин, в свою очередь, будет стремиться восстановить свою армию. Для Запада критически важно использовать это время для усиления обороноспособности НАТО и демонстрации Путину, что он не сможет достичь паритета с коллективными возможностями Альянса, заключает Коллинз.

Солдаты КНДР на войне

Напомним, разведка Южной Кореи оценивает потери северокорейских военнослужащих на Курщине в число около трех тысяч.

Недавно украинские бойцы взяли в плен двух иностранных солдат. Известно, что один из них хочет остаться в Украине, а второй - вернуться домой.

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