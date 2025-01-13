Тем временем ВСУ восстановили положение в поселке Шевченко.

Захватнические войска Российской Федерации имеют новые продвижения на российско-украинском фронте.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинский аналитический проект DeepState. В то же время, согласно обновленной карте боевых действий, Силам обороны Украины удалось восстановить свое положение в населенном пункте Шевченко:

"Враг оккупировал Зеленое, а также продвинулся в Торецке, Песчаном, Ясеновом, Новом Комаре, возле Воздвиженки, Удачного, Успеновки, Новоелизаветовки, Славянки, Нескучного и Андреевки".

Ситуация на фронте

Как пишет Financial Times, захватническая армия Российской Федерации продвигается в сторону Днепропетровской области, обходя Донецкую.

Видео дня

Ранее бойцы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода показали, как российские оккупанты маскируются под гражданских жителей города Торецк.

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