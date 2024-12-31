Накануне враг атаковал Украину ракетами и БПЛА.

Российские захватчики атакуют Украину на Новый год, потому что "могут". Такое мнение высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире на Радио NV.

Он отметил, что россияне очень любят всевозможные даты.

"9 мая, 1 января, какие-то пятилетки до сих пор у них крутятся. Это делается именно с запугиванием гражданского населения для того, чтобы нам испортить праздник. Но я более чем уверен, что украинцы выстоят. Враг сегодня, более чем уверен, сделает все, чтобы мы в этот праздник чувствовали себя не очень спокойно", - сказал Нарожный.

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Российская атака 31 декабря 2024 года - главные новости

В ночь на 31 декабря российские захватчики запустили по Украине ударные БПЛА типа "Шахед". Кроме того, в 03:00 добавилась баллистическая угроза. В Киеве работала ПВО, сообщал мэр Виталий Кличко.

Уже утром 31 декабря по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ракетных ударов. Позже стало известно, что одной из целей российской атаки стала столица Украины. Информации о пострадавших пока не поступало.

Также под удар попал город Шостка в Сумской области. Глава общины Николай Нога сообщил, что повреждены 12 многоэтажек, два образовательных учреждения и объекты социальной сферы.

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