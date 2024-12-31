В ночь на 31 декабря Российская Федерация запустила по Украине баллистические ракеты, в Киеве прогремели взрывы.
В 03:00 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока и призвали киевлян находиться в укрытиях. Через 11 минут военные зафиксировали скоростную цель в районе Шостки западным курсом.
Мэр столицы Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что в Киеве работает противовоздушная оборона. О возможных последствиях обстрела не сообщалось.
Украина под российской атакой
Сейчас продолжается очередной налет российских дронов камикадзе типа "шахед". Беспилотники фиксировали в южной части Полтавщины, на границе Сумщины и Полтавщины, а также в восточной части Сумщины.
Напомним, что на Рождество российская оккупационная армия выпустила по Украине более 180 беспилотных летательных аппаратов и ракет различного типа. В результате обстрелов снова пострадала энергетическая система.