Россияне ежегодно обстреливают Украину 31 декабря.

В ночь на 31 декабря Российская Федерация запустила по Украине баллистические ракеты, в Киеве прогремели взрывы.

В 03:00 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока и призвали киевлян находиться в укрытиях. Через 11 минут военные зафиксировали скоростную цель в районе Шостки западным курсом.

Мэр столицы Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что в Киеве работает противовоздушная оборона. О возможных последствиях обстрела не сообщалось.

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Украина под российской атакой

Сейчас продолжается очередной налет российских дронов камикадзе типа "шахед". Беспилотники фиксировали в южной части Полтавщины, на границе Сумщины и Полтавщины, а также в восточной части Сумщины.

Напомним, что на Рождество российская оккупационная армия выпустила по Украине более 180 беспилотных летательных аппаратов и ракет различного типа. В результате обстрелов снова пострадала энергетическая система.

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