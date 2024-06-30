Путь, по которому будет двигаться Украина, прежде всего зависит от ситуации на поле боя, говорит Мусиенко.

Важнейшим условием принуждения России к миру являются положительные для Украины изменения на передовой. Об этом заявил военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

В эфире телемарафона он отметил, что трек, по которому будет двигаться Украина, прежде всего зависит от ситуации на поле боя, насколько быстро удастся остановить российское наступление. Эксперт отметил, что в этом уже есть положительные тенденции, "потому что удается останавливать и враг несет потери".

"Я думаю, что сейчас, учитывая то, что сейчас у нас лимиты на артиллерию выросли в 5-6 раз по сравнению с тем, что было раньше, то есть Украина может себе позволить применять больше снарядов, больше оружия, бить больше по Крыму – это создает определенные предпосылки. И это должно создать условия для того, чтобы Россия увидела, что Украина, несмотря ни на что, настолько, что готова к проведению определенных контрнаступательных действий. И тогда они будут понимать, что им не удается наступать, заставить нас выполнить тот ультиматум, который Путин объявил. А мы еще и готовимся двигаться и освобождать территории", – пояснил Мусиенко.

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Вторым важным моментом, по словам эксперта, являются выборы в Великобритании и Соединенных Штатах Америки.

"Нам надо дождаться так же результатов и понимать основные месседжи. То, что говорят сейчас кандидаты, в частности Трамп, не всегда коррелируется с тем, видимо, чего мы хотим, и с тем, что должно быть", – подчеркнул он.

Вся эта ясность в любом случае "придет к концу года – к началу следующего", говорит военный эксперт.

"Мы пройдем осень, посмотрим, какие осенью будут события на поле боя. Войдем в зиму, посмотрим, как враг будет действовать, насколько мы сумеем разрушить их планы. И тогда уже весной мы выйдем или с видением того, что возможно еще одно контрнаступление украинское, или с другими условиями, но точно уже с позицией администрации президента США или действующего, который переизберется, или нового", – резюмировал Александр Мусиенко.

Каким может быть мир в Украине

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский активно продвигает формулу мира, согласно которой территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть восстановлены по всей ее территории в пределах международно признанных границ, как они были определены на момент провозглашения независимости Украины в 1991 году, что включает все без исключения временно оккупированные Российской Федерацией части территории Украины.

Также в СМИ недавно рассказали о "мирном плане", который представили кандидату в президенты США Дональду Трампу его советники. Они предлагают такое условие: Украина сможет получить больше американского оружия исключительно если вступит в мирные переговоры с Россией.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя это, подчеркнул, что план завершения войны, развязанной Россией, должен базироваться на международном праве.

На этот "мирный план" отреагировал и координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он отметил, что решение о начале переговоров с Россией о прекращении боевых действий будет принимать Украина.

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