Позиция Вашингтона остается неизменной, заявил Джон Кирби.

Решение о начале переговоров с Россией по прекращению боевых действий будет принимать Украина. Такое заявление сделал координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, комментируя на брифинге информацию о "мирном плане", который Дональду Трампу предложили его советники.

По его словам, президент Джо Байден последовательно и решительно поддерживает Украину:

"Мы создали глобальную коалицию из более чем 50 стран, которые поддерживают Украину в её защите. Байден недавно подписал историческое двустороннее соглашение по безопасности с Украиной на саммите G7 в Италии. Он понимает, что чем сильнее будет позиция Украины на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров, когда придёт время, и знаете, кто решит, когда наступит это время? Президент Зеленский". Видео дня

Он акцентировал, что позиция Вашингтона остается неизменной - "ничего об Украине без Украины": "Мы настойчиво стремимся обеспечить, чтобы у президента Зеленского было все необходимое для переговоров с позиции силы, когда он будет готов. Он знает, что имеет нашу поддержку и поддержку более чем 50 стран".

По словам Кирби, Белый дом не собирается принуждать Украину к территориальным уступкам, ведь если Путину позволят завоевать Украину, последствия будут тяжелыми.

"Мирный план" советников Трампа - что сообщалось

На днях агентство Reuters писало, что два ключевых советника Дональда Трампа - Кит Келлогг и Фред Фляйц - представили ему план завершения войны в Украине. Отмечалось, что данный план предусматривает, что Украина сможет получить больше американского оружия только в том случае, если вступит в мирные переговоры.

Позже в избирательном штабе Трампа уточнили, что если он будет переизбран президентом США, то его приоритетом будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной, однако при этом европейские страны должны делать больший вклад в поддержку безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: