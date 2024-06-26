План завершения войны, развязанной Россией, должен базироваться на международном праве, подчеркнул Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал "мирный план" советников кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению войны в Украине. Он отметил, что Украина имеет четкое понимание того, что любой план прекращения войны с Россией должен базироваться на международном праве, а мир должен быть справедливым.

Как отметил Подоляк в комментарии Reuters, война не может закончиться без привлечения России к ответственности. По его словам, заморозить войну, которая длится уже 28-й месяц, на нынешних линиях фронта было бы "странно", поскольку Россия нарушила международное право и находится на украинской территории.

"Украина имеет абсолютно четкое понимание, и оно прописано в формуле мира, предложенной президентом Зеленским, там четко сказано – мир может быть только справедливым, и мир может быть только на основе международного права", – подчеркнул советник руководителя ОП.

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Он также подтвердил украинскую позицию, назвав условия прекращения огня, объявленные президентом России Владимиром Путиным, абсурдными. Агентство напомнило, что Путин заявил, что Россия прекратит войну против Украины в том случае, если Киев согласится "отдать" все четыре области на востоке и юге, на которые претендует Москва.

"Мы видим план Путина – он абсолютно бессмысленный", – сказал Подоляк.

"Мирный план" советников Трампа

Ранее агентство Reuters сообщило, что два ключевых советника Дональда Трампа – Кит Келлогг и Фред Фляйц – представили ему план завершения войны в Украине в случае его победы на президентских выборах, которые состоятся уже в ноябре. "Мирный план" предусматривает, что Украина сможет получить больше американского оружия только в том случае, если вступит в мирные переговоры.

В то же время Россию у Трампа предлагают предупредить, что любой отказ Москвы от переговоров приведет к усилению поддержки Украины. Во время мирных переговоров по этому плану предполагалось прекращение огня на основе преобладающих линий столкновения.

По словам Фляйца, Дональд Трамп положительно отреагировал на такую стратегию.

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