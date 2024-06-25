Бывший президент США рассматривает план, подготовленный его советниками.

Два ключевых советника Дональда Трампа представили ему план прекращения войны в Украине, в случае его победы на президентских выборах. План Кита Келлогга и Фреда Фляйца предусматривает, что Украина получит больше американского оружия, только если вступит в мирные переговоры, пишет Reuters.

В то же время Соединенные Штаты Америки предупредят Москву, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины, отметил генерал-лейтенант в отставке и один из советников Трампа по вопросам национальной безопасности Кит Келлогг.

Согласно плану, во время мирных переговоров предполагается прекращение огня на основе преобладающих линий столкновения. Фдяйц заявляет, что бывший президент положительно отреагировал на такую стратегию: "Я не утверждаю, что он согласился с ней или согласился с каждым словом, но мы были рады получить обратную связь, которую мы получили", -- сказал он.

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Однако пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг заявил, что официальными следует считать только заявления, сделанные самим бывшим президентом или уполномоченными членами его предвыборной кампании.

По словам журналистов, стратегия Келлогга и Фляйца является наиболее детальным планом, разработанным соратниками Трампа, который заявил, что сможет быстро урегулировать войну в Украине, если победит на выборах. Это ознаменовало бы кардинальное изменение позиции США в отношении войны.

Детали плана

В статье указано, что основные элементы плана были изложены в общедоступной исследовательской работе, опубликованной "Институтом политики "Америка превыше всего". Келлог заявил, что в случае победы Трампа на выборах будет крайне важно быстро посадить Россию и Украину за стол переговоров.

"Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А президенту России Владимиру Путину: вы должны сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", -- рассказал Келлог.

Согласно указанной исследовательской работе, Москву также можно принудить к переговорам, отложив на длительное время обещание членства Украины в НАТО.

Фляйц подчеркнул, что Украине не нужно формально уступать территорию России, согласно их плану. Однако, по его словам, Киев вряд ли сможет восстановить эффективный контроль над всей своей территорией в ближайшей перспективе: "Наше беспокойство вызывает то, что эта война превратилась в войну на истощение, которая убьет целое поколение молодых людей", – сказал он.

По словам Келлога и Фляйца, для достижения длительного мира в Украине нужны дополнительные гарантии безопасности для Украины. Фляйц добавил, что "вооружение Украины до зубов", вероятно, станет ключевым элементом этого.

Заявления Трампа по Украине

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сможет завершить войну РФ против Украины за 24 часа. Ранее УНИАН писал, что такой план заключается в том, чтобы заставить Украину уступить территории в пользу агрессора.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент на предстоящих выборах Джо Байден никогда не должен был обещать Украине членство в НАТО. По мнению Трампа, широкомасштабное вторжение России спровоцировали именно намерения Украины присоединиться к НАТО.

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