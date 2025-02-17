Северокорейские артиллерийские системы мощные, но неповоротливые, заявил Дикий.

У россиян прослеживается острый дефицит артиллерийских установок на фронте. Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный эксперт Евгений Дикий.

"Отсюда использование очень экзотической северокорейской артиллерии. К счастью, эта экзотическая артиллерия не сильно спасает, ведь она под войны 1940-1950 годов. Она мощная, но она очень неповоротливая. А в этой войне выживает только тот, кто очень быстро убегает от дрона. Поэтому корейская артиллерия не помогла", - пояснил Дикий.

Он отметил, что россияне ищут пути решения этой проблемы. И поэтому, в частности, в сети появятся видео, на которых РФ ставит на лафеты пушки от БМП.

Видео дня

"Эти лафетные конструкции с пушками из БМП-1 стреляют, на относительно небольшие расстояния прямой наводкой. Наступать ты с ним не полезешь и издалека врага не убьешь. Это фактически оружие для самозащиты в окопах. И то, что они клепают оружие для обороны в окопах - это тоже определенный сигнал. Они как минимум не исключают, что им придется отражать наши наступления, а не наоборот", - добавил Дикий.

Российская артиллерия: важные новости

О проблемах с артиллерией в РФ говорят и другие аналитики. В частности военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что у россиян возникают проблемы с их "лучшей" артиллерийской установкой "Мста-С". В частности, возникают вопросы к количеству создания таких установок, а также их качеству.

Тем временем КНДР продолжает передавать России вооружение. В частности, Южная Корея сообщает о передаче Москве около 200 единиц САУ "Koksan". По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, эти установки могут привести к проблемам в рядах Сил обороны Украины в первую очередь из-за их количества и дальности поражения.

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