Мста-С катастрофически отстает от западных аналогов и украинской "Богданы", говорит он.

Российская 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С19 Мста-С фактически утратила свои позиции лучшего вооружения такого типа, которое было в распоряжении РФ в начале полномасштабной войны.

Об этом в своем Telegram-канале пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его словам, на сегодняшний день это уже "краснокнижный" экземпляр, с не имеющей аналогов в мире пассивно-динамической защитой "Бревно":

"На сегодняшний день верифицировано уничтожение/повреждение/затрофей 276 российских САУ Мста-С, в пропорции 204/19/53. На момент начала полномасштабного вторжения в Украину у России было 300 САУ Мста-С в строю и около 150 на хранении".

По его данным, сейчас российский "Уралтрансмаш" в основном занят снятием с хранения остатков 2С19 и восстановлением поврежденных установок. При этом производство САУ составляет всего несколько единиц ежемесячно.

Видео дня

"За 3 года войны в Украине САУ Мста-С показала себя как лучшая САУ на вооружении России. Но морально, технически и технологически она катастрофически отстает от западных аналогов, а так же от украинской САУ "Богдана", - рассказал Коваленко.

По его словам, отставание по целому ряду параметров привело к тому, что некогда лучшая российская установка в условиях современной войны на порядок уступает в контрбатарейной борьбе и функционалу САУ, как таковой. "А это, в свою очередь, привело к тому, что потери этой арт-системы просто сокрушительные. Кто знает, возможно ПДЗ "Бревно" поможет?" - добавил он.

Российская техника

Напомним, раньше Коваленко рассказывал, что захватчики "скрестили" реактивную бомбовую установку с танком.

По словам украинского эксперта, на фронте у россиян остается все меньше "чистокровных" ракетных систем залпового огня типа "Град", "Ураган" и "Смерч".

Вас также могут заинтересовать новости: