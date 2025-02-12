Россияне используют гаубицы от КНДР из-за большой нехватки, отметил обозреватель.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Koksan, партии которых России передала Северная Корея, имеет немецкие корни. Такое мнение в эфире Radio NV высказал военный обозреватель Денис Попович.

"Это дальнейшее развитие немецкой пушки времен Второй мировой войны. И именно поэтому такой необычный калибр 170-мм. Относительно скорострельности - она крайне низкая у этих пушек. Выстрел в минуту, может, полторы. А, возможно, и меньше. Это, мягко говоря, не совсем скорострельное оружие", - сказал Попович.

В то же время он добавил, что Северная Корея передала сотни экземпляров своих САУ России, и их концентрация на определенных участках способна создать "определенные проблемы" для Украины. Также эксперт подчеркнул, что эти гаубицы дальнобойные (до 40 километров):

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"Это может быть проблемой. Не стоит этого недооценивать".

Попович объяснил, почему Россия вынуждена использовать такие устаревшие средства на фронте:

"У них есть недостаток именно самоходных гаубиц. Обескровливание запасов советского вооружения на складах привело к тому, что они еще раньше начали использовать буксировочные пушки. Им нужна концентрация каких-то САУ, чтобы иметь возможности для маневров. Вот они и используют северокорейские САУ".

Помощь РФ от КНДР: важные новости

Накануне Министерство обороны Южной Кореи сообщило, что КНДР отправила России около 200 единиц дальнобойной артиллерии. Также сообщается, что Пхеньян может отправить Москве еще больше войск и оружия.

Между тем российский посол в КНДР Александр Мацегора сообщил, что Россия отправляет в КНДР своих раненых военных на лечение. Он также отметил, что это сотрудничество является "абсолютно бесплатным".

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