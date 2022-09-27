Леонид Остальцев держит оборону на передовой / фото instagram.com/leonid_ostaltsev/

Украинский защитник Леонид Остальцев, позывной "Одуванчик", – ветеран российского-украинской войны, основатель известной сети Veterano Group, который сейчас воюет с российскими оккупантами, растрогал сеть фрагментом своей переписки с мамой Натальей.

В InstaStories военный обнародовал скриншот общения с мамой. Так, он прислал ей свою фотографию с передовой, а она его "отругала" за отсутствие шапки на голове: "Где шапка?" 

Далее герой абсолютно по-детски и непосредственно написал: "Ну маааам". 

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"Не мамкай! Шапка, сверху каска", – ответила украинка сыну.

Тот посмеялся, а в ответ написал: "Я несу смерть, мама! Чего ты меня щимишь?" 

Однако женщина, как настоящая мать, переживающая за своего сына, не отступила и выдала: "Не вижу причин нести ее без шапки". 

Фрагмент переписки сына с мамой / фото instagram.com/leonid_ostaltsev/

Вот так, где бы не находились украинские воины, для своих родителей они всегда остаются детьми. 

Мама воина Остальцев - Наталья / фото instagram.com/leonid_ostaltsev/

Позже Остальцев записал видео, в котором успокоил маму, что он в шапке.

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