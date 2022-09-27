Рашисты несут большие потери.

Вооруженные силы Украины уничтожили личный состав и технику российских оккупантов на юге страны.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 27 сентября 2022 года.

Так, по данным Генштаба, в Херсоне были уничтожены и выведены из строя семь грузовиков "Урал".

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В Мелитополе уничтожены до 10 единиц вооружения и военной техники и более 20 оккупантов.

В районах населенных пунктов Токмак и Черниговка Запорожской области уничтожен вражеский комплекс С-300, пять единиц военной техники и ранены более 50 оккупантов.

Ситуация на южном фронте

На юге Украины наши защитники с первого дня полномасштабного вторжения РФ оказывают сопротивление российским захватчикам.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что Вооруженные Силы Украины уверенно продвигаются в Херсонской области.

На днях начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что у россиян в последнее время есть проблемы с военной активностью.

В то же время в последнее время оккупанты атакуют Одессу дронами-камикадзе. Вражеские атаки произошли 23 сентября, 25 сентября и в ночь на 26.

Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что наши военнослужащие уже работают над методиками их ликвидации.

Накануне, по данным Оперативного командования "Юг", стало известно, что на юге украинские защитники уничтожили 77 российских оккупантов и много вражеской техники.

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