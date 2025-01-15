Оккупанты имеют новые продвижения в Украине за последние сутки.

Российские войска оккупировали село Янтарное Покровского района Донецкой области, а также продвинулись в нескольких населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщил украинский аналитический проект DeepState.

"Враг оккупировал Янтарное, а также продвинулся в Ясеновом, Успеновке, Часовом Яру, возле Новоелизаветовки и Янтарного", - говорится в сообщении.

Аналитики добавили, что "уточнена линия соприкосновения в Часовом Яру".

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Как сообщал ранее УНИАН, Россия оккупировала Зеленое и продвинулась в Торецке, Песчаном, Ясеновом, Новом Комаре, возле Воздвиженки, Удачного, Успеновки, Новоелизаветовки, Славянки, Нескучного и Андреевки.

В сети сообщали о прорыве границы на Сумщине возле населенных пунктов Журавка и Проходы. В ОВА опровергли эту информацию, отметив, что ситуация на границе остается сложной, но стабильной.

Путину не удастся достичь главной цели, хотя он и заберет часть Украины, считает старший научный сотрудник Defense Priorities и Колумбийского университета Раджан Менон. Эксперт признает, что "Россия, вероятно, отберет по меньшей мере одну пятую территории Украины и, возможно, оставит ее навсегда", однако "то, что останется от Украины, не будет связано с Россией".

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