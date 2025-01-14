Ситуацию охарактеризовали как сложную, но стабильную.

В Сумской областной военной администрации опровергли сообщения о том, что российские оккупационные силы прорвали границу возле населенных пунктов Журавка и Проходы.

На странице ОВА в социальной сети Facebook отмечается, что Силы безопасности и обороны не подтвердили информацию о прорыве, которую распространяют в сети. Сейчас ситуация на границе остается сложной, но стабильной. Силы обороны готовы дать отпор врагу:

"В течение последнего месяца, как и раньше, фиксируются некоторые попытки вражеских диверсионно-разведывательных групп зайти на территорию Сумской области. Но все эти ДРГ уничтожаются нашими защитниками и защитницами".

Российские ДРГ на Сумщине

Пограничники неоднократно сообщали, что захватчики отправляют на территорию Украины свои диверсионно-разведывательные группы. Известно, что Сумщина является для них одним из наиболее распространенных направлений.

Видео дня

На днях о пересечении украинской границы на севере области сообщали в американском Институте изучения войны. По их данным, оккупанты могли продвинуться на запад от Журавки.

Вас также могут заинтересовать новости: