Есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры.

В понедельник, 28 апреля, Черкасская область пережила одну из крупнейших российских атак. Враг направил на регион ударные дроны, поврежден объект газовой инфраструктуры.

"В 12:30 был сбит последний "шахед". Всего их летело около 25. Есть попадания. Взрывы мы слышали как в результате падения поврежденных или уничтоженных шахедов, так и из-за попадания в объекты инфраструктуры. В частности, есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры – газотранспортную сеть", – рассказал в комментарии "Суспільному" глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Из-за атаки на объект газовой инфраструктуры без газа остались около 117 тысяч потребителей. По его словам, на восстановление газоснабжения понадобится ориентировочно двое-трое суток.

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Известно, что в результате падения обломков травмы получили шесть человек. У них легкие ранения, заявил глава ОВА.

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Во время российской дроновой атаки на Украину 28 апреля Воздушные силы ВСУ потеряли истребитель Су-27. Пилот успешно катапультировался, его жизни ничего не угрожает.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин объявил новое "перемирие" с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая. В Кремле говорят, что на этот период остановят все боевые действия.

Стоит отметить, что объявленное Путиным "пасхальное перемирие" РФ неоднократно нарушала.

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