Украинскому летчику удалось катапультироваться, после чего его госпитализировали.

Во время отражения российской утренней атаки ударными беспилотниками Воздушные силы Вооруженных сил Украины потеряли истребитель Су-27. Об этом сообщает Управление коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ в социальной сети Facebook.

"Утром 28 апреля 2025 года, во время выполнения комплексного боевого задания по авиационной поддержке войск и отражения воздушного нападения вражеских ударных БпЛА, был потерян истребитель Су-27 Воздушных Сил", - говорится в сообщении.

В этой связи, причины инцидента выясняет специально созданная комиссия, которая уже начала свою работу.

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"Пилот успешно катапультировался, поисково-спасательная команда своевременно прибыла на место приземления, летчик доставлен в медицинское учреждение для проведения диагностики. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное", - сказано в сообщении.

Аварии украинских истребителей

Как сообщал УНИАН, 16 августа 2024 года украинские военные потерялимногоцелевой истребитель МиГ-29 во время ракетной атаки россиян на город Днепр. 29 августа 2024 года стало известно о потере ВСУ истребителя F-16 во время отражения ракетного удара со стороны РФ.

В ноябре 2024 года российский беспилотник нацелился на укрытие на авиабазе "Авиаторское-Днепр" вблизи города Днепр, в котором, вероятно, находился истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Через несколько минут баллистическая ракета "Искандер" упала вниз и взорвалась прямо над укрытием, вероятно, уничтожив МиГ.

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