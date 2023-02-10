Генштаб ВСУ говорит о 3200 уничтоженных танках врага, а независимые наблюдатели – о 1700.

Россия за год боевых действий потеряла практически все свои танки, которые были задействованы при вторжении 24 февраля. Сейчас враг воюет тем, что удалось поднять со складов и отправить на фронт.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Так, согласно последней сводке Генштаба ВСУ, россияне потеряли уже 3258 танков. В то же время известная мониторинговая группа Oryx, которая ведет подсчеты украинских и российских потерь в технике, задокументировала 1700 фактов уничтожения российских танков.

Видео дня

Александр Коваленко подчеркивает, что двукратная разница между данными Генштаба ВСУ и данными Oryx вызвана разными методами подсчета. При этом прямого противоречия между ними нет.

"Oryx формируют свою базу данных используя исключительно визуально подтверждённые потери, то есть — фото и видео фактаж. Генштаб ВСУ же ведёт учёт не только задокументированных фактов уничтожения техники РОВ, но и использует разведывательную информацию и доклады подразделений об уничтожении вражеской техники, не всегда имеющие возможности заснять поджаренный танк", – поясняет эксперт.

Также Коваленко отметил, что активисты Oryx сами неоднократно заявляли о наличии у них "сотен" фото и видео материалов, технику на которых им сложно идентифицировать. Что не отменяет самого факта ее уничтожения.

Военный эксперт напоминает, что во время наступления ВСУ в Харьковской области проект Oryx пополнил свою базу данных большим количеством российской техники, которая месяцами ржавела на базах, но прежде не попадала в фотообъективы.

"Согласно спутниковым снимкам у границ с Украиной свалки с вывезенной, не подлежащей восстановлению техникой, исчисляются тысячами единиц. И все они есть на спутниковых снимках, но в базу Oryx никогда не попадут, потому как она формируется по совершенно другим правилам", – отмечает Коваленко.

Потери российской армии в Украине

По данным Генштаба ВСУ на утро 10 февраля, общие боевые потери оккупационных войск РФ с начала полномасштабного вторжения составили около 135,7 тысячи человек. Также агрессор потерял 3258 танков, 2251 артиллерийских систем, 6471 боевых бронированных машин, около 600 самолетов и вертолетов.

По данным британской разведки, в последние недели российские оккупанты понесли особенно тяжелые потери в районе Бахмута и Угледара. При этом успех у них был незначительным.

Утром 10 февраля агрессор предпринял очередную попытку нанести массированный ракетный удар по Украине. Из 71 крылатой ракеты, выпущенной оккупантами, украинская ПВО перехватила 61 ракету.

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