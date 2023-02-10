В районе Бахмута оккупанты продвинулись на запад на 2-3 км и возле Угледара продвинулись на западной окраине города.

Российские оккупационные войска с 7 февраля получили тактические успехи в боях возле Бахмута и Угледара Донецкой области, но понесли тяжелые потери.

"На северных окраинах города Бахмут Донецкой области силы группы "Вагнер" продвинулись дальше на запад на 2-3 км, контролируя сельскую местность возле главной дороги M-03 до города", - сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

В частности, как отмечает британская разведка, российские силы все больше доминируют на северных подходах к Бахмуту.

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"На юге российские подразделения продвинулись на западной окраине города Угледар, где они возобновили наступательные операции в конце января ", - отметили в разведке.

Однако, как подчеркивается, российские подразделения, предположительно, понесли особо тяжелые потери возле Угледара, поскольку были задействованы неопытные подразделения.

"В одном инциденте после неуспешного наступления российские войска, очевидно, сбежали и бросили по меньшей мере 30 почти неповрежденных бронированных машин", - добавили в британской разведке.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, российские оккупанты пытаются вести наступление на пяти направлениях на востоке Украины. В частности, пытаясь взять под полный контроль территорию Донецкой и Луганской области, россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, по всей линии фронта в последние дни ощущается эскалация боевых действий. Ситуация ухудшилась на трех основных направлениях в Донецкой области.

Ранее боец "Легиона Свободы" Руслан Андрийко также заявлял, что на Донетчине и Луганщине фиксируется активизация фронта. На линии соприкосновения продолжаются огневые контакты с российскими оккупантами. Ситуация в этих областях напряженная.

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