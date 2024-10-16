Сообщается, что положение захватчиков на этом отрезке фронта ухудшено и близко безнадежному.

Украинские бойцы зачистили 400 гектаров леса и уничтожили почти полк оккупантов в рамках новой операции Главного управления разведки Минобороны Украины на севере Харьковской области.

Как сообщили в ГУР, операцию провели бойцы подразделений "Артан", Kraken и Международного легиона недалеко от населенного пункта Липцы.

"Результат спланированных и смелых действий украинских разведчиков - захват батальонного района обороны противника, уничтожение трех мотострелковых батальонов, отряда "Шторм" и разведывательной роты 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данная операция создает условия для дальнейшего вытеснения российских оккупантов с севера Харьковской области. А ее особенностью в ГУР назвали то, что удалось завести пехоту 13-й бригады НГУ "Хартия" с "несравнимо низкими потерями".

Отдельно в ведомстве сообщили, что во время штурмовых действий взяли в плен группу россиян.

"После зачистки 400 гектаров лесного массива к северу от Липцев положение захватчиков на этом отрезке фронта ухудшено и близко безнадежному", - констатировали в ГУР.

Операция ГУР в Харьковской области - видео

Третья штурмовая в Харьковской области - актуальное

Напомним, на днях стало известно, как 3-я ОШБр отбила у оккупантов позиции и взятых в плен четырех украинских военных в Харьковской области.

"В рамках этой операции удалось не только освободить наших пленных смежников, а также улучшить свое положение, зачистить серую зону, создать там новые позиции и в целом улучшить наше положение именно на этом участке", - рассказал командир 1-й штурмовой роты 2-го штурмбата 3-я ОШБр Мося.

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