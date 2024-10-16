ВСУ 'закопали' кучу россиян с техникой: Генштаб обновил потери врага (инфографика)

В частности, уничтожено 9 вражеских танков и 31 БПЛА.

Общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 16 октября среди личного состава составили около 672 тысяч 850 человек.

Как сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 1 тыс. 450 российских оккупантов. По сведениям Генштаба, также уничтожено немало вражеской техники, в частности:

танков - 8 тыс. 997 (+9 единиц за сутки);

боевых бронированных машин - 17 тыс. 969 (+30);

артиллерийских систем - 19 тыс. 459 (+29);

РСЗО - 1 тыс. 231 (+0);

средства ПВО - 978 (+0) ед;

самолетов - 369 (+0) ед;

вертолетов - 329 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 тыс. 50 (+31);

крылатые ракеты - 2 тыс. 620 (+0);

корабли /катера - 28 (+0) ед;

подводные лодки - 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 26 тыс. 732 (+78) ед;

специальная техника - 3 тыс. 441 (+0).

Кроме того, по данным Генштаба, в ночь на 16 октября враг нанес удар по Донецкой области зенитной управляемой ракетой С-300/400 с ВОТ Донецкой области, управляемой авиационной ракетой Х-59 по Черниговщине из воздушного пространства Курской области, а также 136-ю ударными БпЛА (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ).

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"По состоянию на 07.00 в результате противовоздушного боя сбит 51 вражеский БпЛА в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях. В результате активного противодействия РЭБ 60 российских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, информация уточняется. Более 20 БпЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Кроме того, два вражеских беспилотника вернулись обратно в направлении РФ", - говорится в сообщении.

Российские дроны - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Института изучения войны страна-агрессор Российская Федерация модернизировала ударные беспилотники типа Shahed-136. Теперь вражеские дроны-камикадзе набирают более высокую высоту и имеют большую скорость.

В то же время аналитик, авиаэксперт Константин Криволап считает, что Силы обороны Украины должны готовиться к тому, что враг будет выпускать больше беспилотников типа "шахед", и их, вероятно, сложнее будет сбивать.

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