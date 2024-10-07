Заодно во время операции ликвидировали российскую ДРГ.

В Харьковской области 3-я ОШБр отбила у оккупантов позиции и взятых в плен четырех украинских военных.

Об этом рассказал командир 1-й штурмовой роты 2-го штурмбата 3-я ОШБр Мося. "У нас задача была стабилизировать линию фронта. Проблема в том, что там не было постоянной линии фронта, не было понимания, где передний край сил противника. И это все осложнялось местностью, потому что там большие перепады высот, очень много балок, то есть много мест, где противник может к нам скрыто подходить", - рассказал он.

По словам Моси, стало известно также, что из смежного подразделения пропали четыре человека.

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"Мы их начали искать "птичкой" и нашли их вместе с диверсионной группой противника. Мы сразу приняли решение, что нужно отправлять группу быстрого реагирования. В то время, как противник был занят нами, нашим смежникам удалось убежать", - рассказал командир роты.

Среди них кадровый офицер в звании капитана, сержант и солдаты. Сейчас они находятся в безопасности и получают медицинскую помощь.

"Это важно было сделать, потому что ребята, которые попали в плен, владели определенной информацией. Тем более среди них был офицер, командир взвода, который имел больше информации, чем обычный пехотинец. Нужно было сделать все, чтобы эта информация не попала к противнику", - пояснил Мося.

После стабилизационных действий враг был отброшен.

"В рамках этой операции удалось не только освободить наших пленных смежников, а также улучшить свое положение, зачистить серую зону, создать там новые позиции и в целом улучшить наше положение именно на этом участке", - резюмировал командир роты 3-й ОШБр.

Ситуация на Харьковщине

Представитель пресс-службы бригады Нацгвардии "Хартия" Владимир Дегтярев рассказал, что в Волчанске оккупанты используют подземные логистические маршруты, чтобы приблизиться к украинским позициям.

Он отметил, что враг использует эту тактику еще с лета прошлого года, когда на Авдеевском направлении оккупанты использовали подкопы и делали тоннели в городских застройках, чтобы были логистические пути. А кроме того, рыли длинные тоннели даже к оборонительным сооружениям ВСУ, чтобы взрывать их.

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