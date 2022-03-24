Джонсон не уверен, что Путин хочет мира.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина в войне с Россией "безусловно, может победить".

Об этом он сказал в интервью BBC в программе Newsnight.

"Я не думаю, что это будет легко, - говорит Джонсон. - В некотором смысле Путин уже потерпел неудачу и проиграл, потому что он буквально понятия не имел, что украинцы все поднимутся на сопротивление, какое они показывают сейчас, и он совершенно неправильно понял, что такое Украина. Не уничтожив Украину как нацию, он укрепил ее. Он не может подчинить Украину. Он не может победить в этом смысле".

Джонсон также сказал, что он "не оптимистичен" в вопросе, хочет ли Путин мира.

"Я думаю, что он решил удвоить ставку и попытаться "грозныфицировать" украинские города-миллионники, как он всегда пытался делать, и я думаю, что это трагическая ошибка", - сказал он.

Ранее сегодня в Генштабе ВСУ заявили, что в российских оккупационных войсках проводится пропагандистская работа, чтобы завершить войну против Украины до 9 мая.

До этого советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказывал, что Путин рассчитывал захватить Украину за три дня, однако планы президента РФ разбились, и теперь он установил новые сроки "победы" - до 7 мая.