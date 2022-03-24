Военно-политическое руководство России не отказывается от продолжения войны против Украины.

В российских оккупационных войсках проводится пропагандистская работа, чтобы завершить войну против Украины до 9 мая.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00, опубликованной на странице в Facebook.

"По имеющейся информации, среди личного состава вооруженных сил Российской Федерации постоянно проводится пропагандистская работа, которая навязывает мысли, что войну необходимо завершить до 9 мая 2022 года", - отмечается в заявлении.

Несмотря на значительные потери и деморализованный личный состав, военно-политическое руководство Российской Федерации не отказывается от продолжения войны против Украины.

"Враг продолжает уничтожение инфраструктуры мирных городов и сел Украины, грубо нарушая правила ведения войны и пренебрегая выполнением требований Международного гуманитарного права", - информирует Генштаб.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро четверга, 24 марта, было уничтожено уже примерно 15 800 оккупантов. Кроме того, ликвидировано 530 танков, 1 597 боевых бронированных машин и 280 артиллерийских систем, 47 единиц средств противовоздушной обороны, 124 вертолета, 108 самолетов, 1 033 единицы автомобильной техники, четыре корабля и 50 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказывал, что Путин рассчитывал захватить Украину за три дня, однако планы президента РФ разбились, и теперь он установил новые термины "победы" - до 7 мая.

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