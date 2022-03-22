Президент РФ и военный преступник по совместительству хочет успеть к параду на 9 мая, но ничего не получится.

Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Это подтвердили и западные военные эксперты, и документы врагов, и доклады пленных россиян. Однако планы президента РФ разбились об мужественную и профессиональную оборону ВСУ. Теперь Путин установил для командования армией РФ новые сроки "победы". Глава Российской Федерации приказал достичь поставленных задач с 21 апреля по 7 мая.

Соответствующей информацией поделился советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале: "21 марта Путин в режиме видеоконференции провел совещание с Патрушевым, Шойгу, Герасимовым и Бортниковым. Во время обсуждения текущей ситуации на фронте речь зашла о потерях российских войск, и Герасимов охарактеризовал потери как "существенные". Путин перебил Герасимова и продолжил, сказав, что это допустимые потери, и это ничто по сравнению с теми целями, которые будут достигнуты после победы".

"Новые сроки "победы" Путин ограничил 21 апреля — 7 мая, именно к этим датам он планирует принудить украинское руководство подписать соглашение, которое можно будет представить как капитуляцию и провести на 9 мая парад победы", — продолжил Антон Геращенко.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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