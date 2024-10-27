По словам Альфреда Кеммера, Фонд будет готовить основу для успеха Украины в среднесрочной перспективе.

В Международном валютном фонде (МВФ) прогнозируют, что война в Украине затянется. Об этом в интервью Голос Америки сказал директор Европейского департамента МВФ Альфред Кеммер.

Комментируя ухудшение прогноза Фонда по росту ВВП Украины, он отметил, что Россия разрушает украинскую инфраструктуру и "наносит боль не только экономике, но и людям".

"Я счастлив, что партнеры Украины чрезвычайно сосредоточенно работают, чтобы уменьшить влияние этого. Я очень надеюсь, и это также надежда правительства, что украинцы смогут остаться в Украине", - подчеркнул Кеммер.

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В то же время он отметил, что снижение прогноза по росту украинской экономики на следующий год связано именно с войной. При этом Европа в последние годы проявила большую солидарность и принимает беженцев из Украины:

"Но я очень надеюсь, и это также надежда правительства, что украинцы смогут остаться в Украине, они сделают все возможное, чтобы украинцы не были вынуждены покидать свою страну".

Основным вызовом для Украины чиновник МВФ назвал то, что война будет продолжаться дольше, причиняя боль населению, "и это очень трудно остановить".

"В рамках программы мы продолжим смотреть на макростабильность, больше уделять внимание структурным реформам, включая доходы на среднесрочную перспективу и готовить эту основу для успеха Украины в среднесрочной перспективе. Это стратегический приоритет. Над этим все еще нависает тень ужасной войны", - резюмировал Кеммер.

Сотрудничество Украины с МВФ - последние новости

На прошлой неделе МВФ выделил Украине транш объемом более $1 миллиарда. Деньги направят на покрытие бюджетных расходов невоенного характера.

В Фонде отметили, что украинская власть выполнила все количественные критерии эффективности по состоянию на конец июня и завершила четыре структурных контрольных показателя.

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