В материале СМИ сообщается, что все идет к тому, в ближайшее время именно "заморозка" будет наиболее вероятным результатом войны России против Украины.

Разные дипломаты и аналитики считают, что наиболее вероятным исходом войны в Украине в ближайшем будущем является соглашение о временной заморозке конфликта "вдоль еще не определенной линии", пишет New York Times.

В материале также сообщается, что, чтобы прекращение огня продлилось долго, кремлевского диктатора Владимира Путина нужно "убедить", что он не сможет отвоевать больше территорий.

"Все чаще мы слышим в Вашингтоне и Европе, что Киеву неразумно рассчитывать на возвращение 100 процентов своей территории, и украинцы начинают понимать это", - отметила бывший помощник генерального секретаря НАТО и эксперт по вопросам обороны в Европейском совете по международным отношениям Камилла Гранд.

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По ее словам, украинцы на некоторое время смогут смириться с российской оккупацией некоторых территорий, но "для этого необходимо провести демилитаризацию линии фронта". Гранд считает, что тогда украинцы захотят получить "супергарантии безопасности", чтобы избежать возобновления войны Россией через пять лет.

Кроме того, СМИ заявляет, что украинские военнослужащие разочарованы в США и других западных союзниках. Пилот БПЛА в 57-й бригаде с позывным "Фрегат" сказал в интервью изданию, что он хотел бы, чтобы нынешняя линия фронта была заморожена, потому что украинцы не могут победить россиян "только с лопатами и пулеметами". Он также обвинил ЕС и США в том, что они не предоставили больше высокоточного оружия.

В материале также упоминается волонтер Евгений Тузов, который заявил, что Запад сфокусирован на "ослаблении России", а не помощи Украине с целью победить:

"Скоро, возможно, некому будет даже использовать оружие, которое они нам дают. Потому что все, чего хотят наши западные партнеры - это чтобы мы сражались до последнего украинца".

Война в Украине - другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что ситуация тяжелая, но Украине надо выстоять, чтобы иметь слово на переговорах. Генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что, тем не менее, делать какие-то прогнозы и предсказания на будущее - очень сложно.

Кроме того, нардеп указал на ключевые проблемы Украины. Но и отметил, что и заявления, якобы Украина проиграла на поле боя - неправильные, потому что Россия просто "имеет инициативу и преимущество".

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