В частности, ракетчики разбили один важный объект противника.

Украинские военные продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Как сообщили в Генштабе, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум районам сосредоточения личного состава, одному средству противовоздушной обороны, одной станции РЭБ, трем пунктам управления БпЛА и еще одному важному объекту противника", - говорится в сообщении.

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На Лимано-Купянском направлении враг сосредоточил около 100 тыс. личного состава. Россияне несут потери, но восстанавливают свой ресурс, рассказал помощник начальника пограничного отряда "Стальная граница" Иван Шевцов.

В Генштабе сообщили, что в течение суток на линии огня произошло 60 боевых столкновений. Горячее всего было на Новопавловском направлении, где Силы обороны отбили 27 атак оккупантов.

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