Иван Шевцов отметил, что ежедневно фиксируется сотни обстрелов приграничных населенных пунктов и позиций сил обороны.

Около 100 тысяч российских оккупантов находится на Лимано-Купянском направлении. Россияне несут потери, но восстанавливают свой ресурс.

"Обстановка остается достаточно напряженной. Враг более активен на Лиманском направлении. За прошедшие сутки он совершил 13 штурмовых действий - все отбиты. На Купянском направлении враг менее активен, в течение недели несколько раз он пытался неудачно продвинуться в направлении Синьковки. И в течение нескольких последних суток пытается штурмовать окрестности Ивановки - безрезультатно", - рассказал помощник начальника пограничного отряда "Стальная граница" Иван Шевцов "Суспильному".

По его словам, оккупанты ежедневно совершают от 700 до 800 обстрелов приграничных населенных пунктов и позиций сил обороны. При этом россияне в течение нескольких месяцев придерживается тактики "мясных штурмов" - идут от 10 до 20 человек.

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"По одному-два военнослужащих подтягиваются к линии соприкосновения, за 100-150 м накапливаются и пытаются штурмовать наши позиции. Технику у линии соприкосновения враг не использует сейчас, а держит ближе на тыловых подступах, чтобы наносить поражения по нашим позициям, поскольку понес очень большие потери и пытается экономить технику", - рассказал военный.

При этом он отметил, что армия РФ увеличила количество обстрелов и использования БпЛА, а вот число ДРГ значительно сократилось.

"Враг не жалеет ни ракет, ни шахедов по пограничным населенным пунктам. Если раньше шахеды он использовал вглубь нашего государства, то сейчас враг не пренебрегает ими и по населенным пунктам, которые расположены вблизи государственной границы", - подытожил Шевцов.

Ситуация на Лимано-Купянском направлении - последние новости

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш сообщил, что на Лимано-Купянском направлении российские оккупанты пытаются активизировать усилия вблизи реки Черный Жеребец, перебрасывают резервы, чтобы занять оборону вблизи села Терны Донецкой области для дальнейшего развития наступления. Однако украинские защитники активно держат там оборону и противника в настоящее время успеха нет.

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