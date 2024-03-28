Горячее всего было на Новопавловском направлении, где Силы обороны отбили 27 атак оккупантов.

В течение суток на линии огня произошло 60 боевых столкновений. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Там отметили, что на Купянском направлении враг наступательных действий не вел. На Лиманском направлении военные отбили 5 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону ВСУ.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили 4 атаки врага в районе населенных пунктов Ивановское, Андреевка Донецкой области.

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На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Невельское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, где противник, при поддержке авиации, 27 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за сутки враг совершил безуспешную атаку позиций ВСУ.

Война в Украине: новости

Около 100 тыс. российских оккупантов находится на Лимано-Купянском направлении. Россияне несут потери, но восстанавливают свой ресурс. Об этом рассказал помощник начальника пограничного отряда "Стальная граница" Иван Шевцов.

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