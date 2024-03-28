Также уничтожено 10 танков, 21 ББМ и многое другое.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки обезвредили еще 780 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб, общие потери России в агрессивной войне против Украины достигли 439 970 человек.

Также нашими защитниками было уничтожено тысячи единиц вражеской техники на поле боя, в частности:

Видео дня

танков - 6914 (+10);

боевых бронированных машин - 13237 (+21);

артиллерийских систем - 10963 (+32);

РСЗВ / MLRS - 1021 (+2);

средства ПВО - 729 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8600 (+22);

крылатые ракеты - 2017 (+2);

автомобильной техники и автоцистерн - 14595 (+56);

специальная техника - 1800 (+6).

Кроме того, враг не досчитается 347 самолетов, 325 вертолетов, 1 подводной лодки, а также 26 кораблей и катеров.

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки между Силами обороны Украины и российскими захватчиками произошло 49 боевых столкновений. Больше всего - на Новопавловском направлении.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказал о ситуации на Авдеевском направлении. Он отметил, что оккупанты снизили динамику наступления.

Силам обороны Украины удалось уничтожить первую за все время полномасштабного вторжения РФ редкую машину "судного дня", предназначенную для перевозки командования в условиях ядерной войны "Ладога".

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