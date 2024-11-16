Производство приманок началось в начале 2024 года, и сейчас завод выпускает около 40 таких в день и около 10 боевых.

На секретном заводе в Татарстане в РФ инженеры изготавливают сотни дронов-приманок, предназначенных для истощения украинской системы ПВО.

Как говорится в расследованииAssociated Press(АР), на заводе возле города Елабуга начали выпускать термобарические дроны вместе с приманками. Коварство термобарических боеголовок в том, что они создают вихрь высокого давления и тепла, который может проникать через толстые стены. Они впитывают весь кислород на своем пути и имеют страшную репутацию из-за травм, нанесенных даже за пределами места взрыва. Среди травм: коллапс легких, разбитые глазные яблоки, повреждения мозга.

Как отметило издание со ссылкой на источник в сфере российского производства беспилотников, россияне разработали план приманок в конце 2022 года под кодовым названием Operation False Target. Идея заключалась в том, чтобы запускать боевые БПЛА вместе с десятками приманок, наполненных тряпками или пеной. Интересно то, что на радарах они ничем не отличаются от тех, что несут бомбы.

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"Идея заключалась в том, чтобы сделать беспилотник, который бы создавал ощущение неопределенности для врага. Он не будет знать, действительно ли это смертоносное оружие... или пенопластовая игрушка", - сказал источник АР.

Теперь украинская ПВО должна решать, как тратить ограниченные ресурсы для отражения атак за считанные секунды. Издание напомнило, что в последние недели оккупанты массово запускают приманки по Украине.

АР со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что завод под Елабугой расширился после вторжения в Украину в 2022 году, и некоторые секторы перешли на военное производство. И хотя на видео в интернете завод позиционирует себя как инновационный центр, Дэвид Олбрайт из вашингтонского Института науки и международной безопасности отметил, что деятельностью завода является исключительно производство и продажа беспилотников министерству обороны РФ.Издание добавило, что видеозаписи и другая реклама завода была удалена сразу после того, как расследование показало, что многие завербованные африканские женщины жаловались, что их обманом заставили работать на этом заводе.

Стрелок с позывным "Розмарин" сказал, что в течение почти двух лет он сбил много дронов и видел один, набитый тряпками и пеной. "Он был частью роя, летел одним из последних. Когда он в небе, мы не можем сказать, какой это тип, потому что все находится внутри дрона. Мы узнаем только после того, как собьем его", - детализировал военный.

Издание добавило, что благодаря оптическим хитростям радар не может отличить беспилотник со взрывчаткой или термобарическим оружием, также известным как вакуумная бомба, от беспилотника без боеголовки или с камерами наблюдения. "Даже зная, что приманки сейчас составляют большую часть нацеленной на Украину атаки, она не может позволить себе что-то из этого пропустить", - подчеркнуло издание.

Производство приманок началось в начале 2024 года, и сейчас завод выпускает около 40 таких в день и около 10 боевых, которые стоят примерно $50 тыс. и занимают больше времени для производства, сказали специалисты, знающие детали о российском производстве беспилотников.

С военной точки зрения термобарика идеально подходит для преследования целей, которые находятся либо внутри укрепленных зданий или глубоко под землей. Этот тип боеголовки имеет возможность уничтожить огромное здание, особенно многоэтажку.

Атаки дронов на Украину

Россияне почти каждую ночь проводят дроновые атаки на Украину. А утром 13 ноября вооруженные силы РФ впервые за два месяца нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву. В результате была повреждена жилая инфраструктура в Оболонском районе столицы. За время пока длилась тревога, силы ПВО уничтожили вокруг города до десятка российских БПЛА.

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