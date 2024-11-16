По мнению аналитика, Одессе необходим барьер из ЗРК малого и среднего радиуса действия.

Во время массированной атаки в ночь на 15 ноября оккупанты запустили по Одессе почти 30 "шахедов". По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, дроны "проскочили" в город из-за особенностей его расположения. В частности, маневренные возможности мобильных огневых групп ограничены из-за близости Черного моря.

Коваленко в Telegram-канале разместил видео, на котором показано отражение атаки дронов-камикадзе на Одессу прошлой ночью. Согласно записи, как поясняет эксперт, по беспилотникам работало стрелковое оружение мобильных огневых групп.

По словам обозревателя, такие мобильные группы могут эффективно перехватывать дроны типа Shahed-136, благодаря чему стали спасительной альтернативой для ПВО, испытывающей острый дефицит боеприпасов. Однако в защите Одессы они менее эффективны, чем.., например, Киева. Как поясняет Коваленко, эффективность мобильной группы – именно в ее мобильности, возможности в рамках одной задачи неоднократно оперативно менять позиции. В частности, выдвигаться наперерез маршруту цели (дрона) и подавить ее средствами поражения, которые значительно дешевле зенитной управляемой ракеты. Но из-за особенностей географического расположения Одессы, выполнение таких маневров в определенной степени проблематично.

Видео дня

"В большинстве случаев на Одессу дроны-камикадзе заходят с моря и большая часть объектов, по которым целят оккупанты, находятся в глубине города на 1-2 км. Какой тут может быть маневр? При атаке по портовой инфраструктуре и вовсе говорить не приходится, средство поражения сразу заходит на цель", - написал эксперт.

Он поясняет: в такой ситуации крайне сложно вовремя "срезать" дрон из пулемета, даже если это – крупнокалиберный американский пулемет Browning M2.

"Именно поэтому для Одессы, являющейся ключевым портовым узлом страны, портовая инфраструктура которого постоянно находится под прицелом оккупантов, важно, помимо альтернативных методов уничтожения дронов, вдоль береговой линии создание барьера из ЗРК малого и среднего радиуса действия, в количестве не менее двух батарей. Это позволило бы сбивать дроны-камикадзе над морем, до вхождения в черту города", - акцентирует обозреватель.

Как отметил Коваленко, пока о целесообразности применения того или иного вида вооружения ведутся дебаты, оккупанты наносят разрушительные удары по Одессе. В частности, пользуясь морским рубежом, российские беспилотники с минимальными потерями влетают в город, где, в случае сбития, представляют собой дополнительную угрозу.

Аналитик акцентирует, что создать в Одессе барьер из ЗРК малого и среднего радиуса действия под силу только при полном содействии западных партнеров.

Масштабный удар по Одессе

РФ поздно вечером 14 ноября нанесла по Одессе массированный комбинированный удар, в результате которого погибла 35-летняя женщина, еще 10 человек получили ранения, среди них – 9-летний ребенок. В городе было зафиксировано семь мест с разрушениями. В частности, в жилых домах вспыхнули пожары, был поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения, что привело к отключению 220 многоквартирных жилых домов (40 тыс. жителей), 7 детских садов, 4 школ, роддома.

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