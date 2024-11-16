Воздушная тревога в Киеве продолжалась почти 3 часа.

Российские оккупационные войска этой ночью атаковали Киев своими ударными дронами. В результате была повреждена жилая инфраструктура в Оболонском районе столицы.

Как сообщает КГВА, воздушная тревога в Киеве продолжалась почти 3 часа. За это время силы ПВО обнаружили и уничтожили вокруг города до десятка российских БПЛА.

"Из-за падения обломков в многоэтажном жилом доме повреждены балконы и окна. Информации о пострадавших не поступало", - добавили в городской администрации.

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Также добавляется, что сейчас атака российских дронов продолжается в Киевской области и соседних регионах, а потому вражеские БПЛА могут изменить курс и снова полететь на столицу. Местные власти рекомендовали следить за сигналами воздушной тревоги.

Атака дронов на Киев

Ранее начальник КГВА Сергей Попко отметил, что россияне продолжают террор населенных пунктов Украины и Киев у них остается на первом месте в списке. При этом оккупанты в последнее время начали менять тактику применения своих беспилотников.

Утром 13 ноября вооруженные силы РФ впервые за два месяца нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву.

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