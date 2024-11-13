'Впервые за 73 дня': Россия осуществила комбинированную ракетно-пушечную атаку на Киев

В КМВА отметили, что в результате противовоздушного боя Силы обороны уничтожили несколько крылатых, несколько баллистических ракет и до десятка дронов врага.

Утром 13 ноября вооруженные силы РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву. Последний раз это произошло более двух месяцев назад, сообщает Киевская городская военная администрация.

"Впервые за последние 73 дня для атаки враг применил вероятно крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты KN-23/KN-24/Искандер-М, беспилотники типа Shahed/Герань/Гербера/Пародия", - отметили в КГВА.

Воздушную тревогу в столице объявили в половине седьмого утра из-за угрозы БпЛА с восточного направления. В это время крылатые ракеты уже направлялись в направлении Киевской области. Когда ракеты уже заходили на Киев противник одновременно нанес баллистический удар по столице. Завершилась вражеская атака снова беспилотниками.

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Воздушная атака продолжалась более 2 часов. По данным КГВА, в результате противовоздушного боя Силы обороны уничтожили несколько крылатых, несколько баллистических ракет и до десятка дронов врага.

По состоянию на эту минуту информации о разрушениях или пострадавших в Киеве не поступало. Киевлян призывают быть особенно внимательными к сигналам воздушных тревог. В Киевской области еще продолжается воздушная тревога, связанная с угрозой БпЛА. Не исключено, что дроны изменят курс на Киев.

Воздушная атака на Украину 13 ноября - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 13 ноября Россия подняла в небо стратегическую авиацию и осуществила пуски крылатых ракет по Украине.

Одна из ракет направлялась на Киев. Одновременно в ПС заявили об угрозе баллистики с севера. Через несколько минут столичные паблики сообщили о взрывах. Это подтвердил мэр Виталий Кличко.

После крылатых ракет Киев атаковала баллистика. Завершили атаку "шахеды".

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