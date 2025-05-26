Генерал добавил, что пока у него нет никакой уверенности в подходе администрации Трампа к дипломатическому решению войны в Украине.

Украина правильно поступила, когда не стала игнорировать призывы США садиться за стол переговоров, но в то же время заявила, что не будет вести переговоры без прекращения огня. Такое мнение высказал генерал Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, в эфире Radio NV.

"Я не очень доволен тем, что звучит от американской администрации относительно этой войны и их подхода... Потому что никто не доверяет россиянам. И пока они не докажут, что способны соблюдать прекращение огня – Украина не должна садиться за стол переговоров", – сказал Ходжес.

Генерал добавил, что пока у него нет никакой уверенности в подходе администрации Трампа к дипломатическому решению войны в Украине. Он отметил, что сейчас над этим вопросом тесно должны работать Европа, Великобритания и Канада.

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"Именно они могут привести к прекращению огня, а затем и переговоров... Три фазы: подготовка, прекращение огня, переговоры. Пока нет прекращения огня – нет переговоров. Все, что сейчас происходит в Вашингтоне, Париже, Лондоне, Брюсселе, Киеве, Эр-Рияде – это фаза подготовки. Ее цель – достичь прекращения огня. А этого Россия никогда не сделает без настоящего давления", – добавил генерал.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо сообщила, что новый раунд переговоров между Украиной и РФ может состояться при участии стран Европы и США. Впрочем пока неизвестно, когда и где состоится такая встреча.

Между тем министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина готовится к личной встрече Владимира Зеленского с правителем РФ Владимиром Путиным. Глава МИД также добавил, что Москва работает над тем, чтобы США вышли из переговорного процесса.

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