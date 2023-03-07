Аэроразведчики не только выявляют позиции россиян, но и отправляют их на концерт Кобзона

Украинские защитники тщательно очищают территорию Украины от российских захватчиков. Аэроразведчики играют далеко не последнюю роль.

Бойцы 30-ой отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского показали, как они ювелирно доставляют "подарки" на позиции захватчиков. Солдаты армии РФ так "рады", что даже штаны улетели.

Защитникам Украины удалось ликвидировать две группы "ванек".

Видео дня

"Аэроразведчики 30-ки в очередной раз продемонстрировали чрезвычайное мастерство – уничтожили две группы врага в одном и том же месте!" - говорится в комментарии к видео.

На обнародованных кадрах видно, как после взрывов из российских окопов вылетаю штаны оккупантов.

Ситуация на фронте по состоянию на 7 марта - последнияя информация

За минувшие сутки украинские воины отбили более 140 атак противника. Основные усилия россияне сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

При этом российские оккупанты нанесли 50 авиационных и пять ракетных ударов. Также войска РФ использовали иранские БПЛА. В свою очередь армия Украины нанесла 15 авиаударов по сосредоточению сил российских захватчиков.

Всего украинские защитники с 24 февраля 2022 года ликвидировали примерно 154 830 человек.

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