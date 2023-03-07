На Бахмутском направлении только возле села Дубово-Васильевка враг совершил 37 атак.

За прошедшие сутки, 6 марта, украинские воины отразили более 140 атак российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Основные усилия россияне сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Бахмутском направлении противник, несмотря на значительные потери, продолжает штурмовать город Бахмут и его окрестности. "За минувшие сутки, только возле села Дубово-Васильевка враг совершил 37 атак", - сказано в сообщении.

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Также оккупанты вели наступление в районах населенных пунктов Белогоровка, Федоровка, Железнянское, Ягодное и Ивановское, но успеха не имели. Артиллерийские и минометные обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Железнянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Торецк, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты безуспешно проводили наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области. Враг обстрелял более 11 населенных пунктов, в частности, Авдеевку, Первомайское, Марьинку, Угледар.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытался прорвать оборону наших войск, а также вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Невское, Белогоровка и Федоровка. Российские войска совершили артиллерийские обстрелы районов ряда населенных пунктов Харьковской, Луганской и Донецкой областей.

В Генштабе отмечают, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелам подверглись, в частности, Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Каменское, Таврическое Запорожской области; Никополь на Днепропетровщине, а также Змиевка, Дорожное, Херсон, Казацкое, Ольговка, Тягинка, Антоновка и Белозерка Херсонской области.

Также оккупанты обстреливали населенные пункты Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Генштабе рассказали, что российские захватчики пытаются прорвать украинскую оборону на Купянском и Лиманском направлениях. Также вражеские войска штурмуют Бахмут и его окрестности без учета потерь. По состоянию на вечер 6 марта противник нанес 42 авиационных и 5 ракетных ударов.

В свою очередь, украинская авиация и артиллеристы нанесли вчера новые удары по позициям российских захватчиков. Украинские воины, в частности, попали во вражеское средство противовоздушной обороны.

Между тем, аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Россия может потерять значительную часть элитных подразделений ЧВК "Вагнер" в битве за украинский Бахмут. Этому будет способствовать невыгодное положение армии РФ возле города, которое позволит ВСУ уничтожить немало "живой" силы оккупантов.

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