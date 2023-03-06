Противники стягивают в основном свежую технику, отметил советник мэра Мариуполя.

В районе Мариуполя российские захватчики осуществляют накопление сил.

Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. "Снова идет накопление сил россиян в Мариупольском районе. Колонна за колонной. Сегодня колонна (в составе которой - Ред.) не менее 15 единиц гусеничной техники по направлению Новоазовска через город в сторону Запорожья", - отметил он.

По данным советника мэра, также зафиксировали незначительную переброску боекомплекта и техники по донецкой трассе в сторону Мариуполя. "На этот раз техника в основном свежая, а не снятая с консервации", - подчеркнул Андрющенко.

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Ситуация на фронте - сейчас это надо знать

На Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Генштаб Вооруженных сил Украины вечером 6 марта сообщил, что противники сосредотачивают свои основные усилия на том, чтобы вести наступательные действия на таких направлениях: Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Лиманском и Купянском.

Враг несет огромные потери на украинской земле. Потери россиян в Украине уже составляют 153 770 противников. Также ликвидировано много вражеской техники, в частности, 3 423 танка.

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