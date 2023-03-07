Оккупанты задействовали немало БПЛА в рамках своих тщетных попыток уничтожить украинский народ.

Генштаб ВСУ подвел итоги ночной атаки россиян по Украине: за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 50 авиационных и 5 ракетных ударов. Также войска РФ использовали иранские БПЛА. Напомним, что вчера завершился благотворительный сбор на дроны для ВСУ - удалось собрать шокирующую сумму средств.

Так, во время авиаударов, враг использовал 11 БпЛА типа Шахед-136, 9 из которых - сбито, уточнил Генштаб в своей утренней сводке во вторник, 7 марта.

"Также оккупанты совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по населенным пунктам", - отмечают в Генштабе.

Также там констатируют, что угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

За сутки ВСУ отбили более 140 российских атак и нанесли 15 авиаударов

Напомним, что в ответ на военную агрессию оккупантов ВСУ также отметились серией удачных ударов по позициям вражеских сил. По состоянию на утро 6 марта армия Украины нанесла 15 авиаударов по районам сосредоточения сил оккупантов. Также военные сбили очередную "ласточку" врага - российский Су-25 был ликвидирован в небе Украины.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки горячее всего было на Бахмутском направлении. Только возле села Дубово-Васильевка россияне совершили 37 атак. Всего за сутки украинские войска дали отпор 140 атакам оккупантов.

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